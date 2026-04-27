В Самаре ребенок погиб при падении дерева на тротуар

Ребенок погиб в Самаре в результате падения дерева, второй доставлен в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, трагедия произошла на улице Нижнегородская. Мощный ветер повалил дерево на тротуар в тот момент, когда мимо шли две школьницы. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о благоустройстве.

Отметим, сегодня в Самарской области действует штормовое предупреждение о сильном ветре – вплоть до 27 метров в секунду. По данным СМИ, в Тольятти женщину придавило каркасом остановки, выбраться ей помогали прохожие.