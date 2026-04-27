27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Книги Олега Роя и Бернара Вербера пометили знаком о вреде наркотиков

Российский книжный союз (РКС) обновил список книг, в которых авторы упоминают наркотики. Теперь эти издания должны иметь специальную маркировку. В перечень попали более 200 новых позиций, включая романы Олега Роя "Порог" и "Старьевщица", книгу Бернара Вербера "Голос Земли", а также произведения японца Рю Мураками и американского философа Ноама Хомского.

Маркировка затронула даже биографические и исторические книги издательства "Молодая гвардия". Например, предупреждающий знак теперь нужен книгам о жизни Анны Ахматовой, Николая Гумилева и группы "Битлз". Ранее союз уже опубликовал основной список, в который включил около тысячи произведений Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и Эриха Марии Ремарка. РКС планирует и дальше регулярно пополнять этот реестр.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Теперь издатели обязаны ставить на книги с упоминанием наркотиков восклицательный знак и антинаркотическую надпись, если они выпустили произведение после 1 августа 1990 года. Список РКС помогает магазинам, библиотекам и издательствам одинаково соблюдать закон. Правообладатели сами заявляют о наличии такого контента в книгах, после чего союз включает их в общий перечень.

Ранее следственный комитет начал проверку детских книг Григория Остера по инициативе депутата Марии Бутиной, которая сочла его творчество "непедагогичным". По мнению депутата, "Вредные советы" пропагандируют жестокость и разрушают нравственность детей, поэтому она предложила изъять книги из свободного доступа и передать результаты экспертизы в Минпросвещения и Роскомнадзор.

Теги: книги, литература, маркировка


