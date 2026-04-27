В Томске из-за поднятия уровня воды укрепляют дамбы

Вода поднялась на реке Ушайке в Томске, властями принято решение об укреплении уровня дамбы мешками с песком. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Махиня в своем Telegram-канале.

По его словам, районная администрация с полицией оповещают жителей о возможной эвакуации. Развернут пункт временного размещения.

Мэр добавил, что дал поручение "Инженерной защите сооружений" установить водоналивную дамбу.

В регионе с 1 апреля действует режим повышенной готовности. В регионе на руслах реки развернуто 45 гидропостов. В населенных пунктах Черная речка и Тахтамышево были эвакуированы около 80 человек. В зону подтопления попадают больше 500 домов в 20 населенных пунктах.

В ночь с 10 на 11 апреля на Томи образовался затор, который привел к подтоплению жилых домов и приусадебных участков в деревне Черная речка. Местные жители утверждают, что лед взорвали поздно - утром 12 апреля. Сообщалось, что Следственный комитет начал проверку.