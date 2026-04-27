Игорь Мартынов выступил с предложениями на заседании Президиума Совета законодателей РФ

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, посвященное Дню российского парламентаризма. Темами обсуждения были: реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Мероприятие прошло под председательством руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко и первого заместителя спикера Государственной Думы Александра Жукова. В работе принял участие спикер регионального парламента Астраханской области Игорь Мартынов.

Валентина Матвиенко поздравила всех участников с Днём российского парламентаризма, отметив символичность того что 120-летие его совпадает с Годом единства народов РФ. И подчеркнула, что принцип двухпалатности парламента доказал свою эффективность и востребованность в нашей стране. Глава Совета Федерации также подчеркнула значимую роль региональных парламентов.

«Выступая в Совете Федерации в декабре прошлого года, глава государства дал всем нам чёткое поручение – регионы нужно плотнее включать в выработку новых решений общенациональной повестки. Уверена, что Совет законодателей должен активнее участвовать в этой работе. Тем более что все необходимые инструменты для этого сформированы», - сказала Валентина Матвиенко.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков заявил, что органы власти на всех уровнях проводят последовательную работу, направленную на укрепление многонационального государства. Напомнил, что за последние пять лет принято свыше 20 федеральных законов на эту тему, в частности закон «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ», первым значимым результатом принятия которого станет создание Реестра объектов нематериального этнокультурного наследия.

С докладом на заседании также выступила заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета по проведению Года единства народов России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в этом году вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики на период до 2036 года. Подчеркнула, что для ее реализации требуется серьёзное межведомственное взаимодействие органов публичной власти всех уровней и диалога с институтами гражданского общества.

В состоявшейся дискуссии участвовали председатели Рязанской областной Думы, Народного Собрания Республики Дагестан, Законодательного Собрания Ростовской области, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Еще одно важное мероприятие в рамках рабочей программы Совета законодателей состоялось в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Заседание Президиума Совета законодателей РФ провели Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

В работе Президиума принимали участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, в числе которых был Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Темой обсуждения были два актуальных для регионов вопроса - развитие мелиоративного комплекса РФ и практика списания бюджетных кредитов субъектов РФ. В ходе обсуждения были высказаны конкретные предложения по ее совершенствованию.

Председатель комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в ходе выступления сформулировал ряд предложений по второму вопросу.

Спикер Астраханского парламента отметил, что механизм списания задолженности субъектов перед РФ показал - эффективный и востребованный механизм. Так, на данный момент списана и направлена на развитие регионов значительная сумма. Более половины регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Игорь Мартынов подчеркнул, что с учетом практики применения правила списания задолженности по бюджетным кредитам уже неоднократно актуализировали.

«Мы благодарны всем федеральным коллегам за системную работу с регионами. В комиссию по межбюджетным отношениям поступили различные предложения от регионов по донастройке данного механизма, при оценке которых мы учитывали, что введенные правила призваны стимулировать развитие и укреплять финансовые возможности», - отметил Игорь Мартынов.

Он также сформулировал на заседании Президиума предложения по дальнейшему совершенствованию практики списания межбюджетных кредитов. Так, председатель Астраханской областной Думы считает, что необходимо рассмотреть возможность снижения процентного порога направляемых средств на ЖКХ, так как для списания требуется ввести в эксплуатацию инфраструктурный объект, а у региона не всегда есть средства для оплаты этих работ. Организация более гибкой возможности перераспределения средств между различными сферами даст регионам возможность более эффективно и оперативно реагировать на текущие потребности и вызовы.

В частности, в действующих правилах предусмотрено списание в объеме расходов за отчетный (прошедший) год за исключением расходов, связанных с проведением СВО, которые можно списывать в текущем году. Предлагается предусмотреть возможность списания задолженности в части расходов текущего года в отношении всех направлений расходов. Также необходимо расширить сферы направления высвобождаемых средств на обеспечение жильем и на развитие инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования.

«Отмечу, что механизм списания бюджетных кредитов доказал свою состоятельность как инструмент финансового оздоровления регионов и стимулирования их развития. Его дальнейшее совершенствование позволит повысить общую эффективность государственной поддержки, способствуя достижению стратегических целей развития страны»,- подытожил Игорь Мартынов.