Россияне не хотят работать 6 дней в неделю

Только 20% россиян выразили готовность работать 6 дней в неделю. Такие результаты показал опрос Superjob, который был проведен, чтобы выяснить отношение людей к недавнему призыву миллиардера Олега Дерипаски работать шесть дней в неделю по 12 часов в день.

67% россиян категорически не хотят работать шестой день, даже если он будет оплачиваться дополнительно, то есть если будет возможность на 20% увеличить заработок. Еще 13% не определились.

Интересно, что мужчины в два раза чаще готовы работать шестой день для увеличения заработка (26% против 13% среди женщин). Также с возрастом люди ожидаемо меньше хотят работать шестой день. Если среди молодежи до 35 лет таких 26%, то среди работников старше 45 лет - 16%. В зависимости от образования разница тоже существует, хотя она весьма небольшая.

Достаточно неожиданно, что результаты опроса не зависят от дохода граждан. Возможно, это связано с тем, что градация по доходам была небольшой и в ней не было выделено самых бедных слоев населения.