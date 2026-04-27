В Тюменской области вводится запрет на размещение в СМИ видео и фото БПЛА

В Тюменской области вводится запрет на размещение в СМИ и Интернете видеозаписей и фото применения беспилотных воздушных судов. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление принято в региональном правительстве.

"В Тюменской области запрещается фотографирование, видео- и киносъемка: применения и последствий применения беспилотных воздушных судов, применения и последствий применения средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, мест нахождения либо падения беспилотных воздушных судов, мест поражения объектов с использованием таких беспилотных воздушных судов. Кроме того, запрещены публикация и распространение в СМИ и Интернете любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов о применении и последствиях применения в Тюменской области и других субъектах Российской Федерации беспилотных воздушных судов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений", - говорится в сообщении.

Вводится также ряд других ограничений и запретов. Постановление принято для обеспечения безопасности населения.

Напомним, утром 25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в 30-этажный жилой комплекс "Тринити" на уровне верхних этажей, когда большинство жильцов еще спали. Девять жильцов обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, одну женщину госпитализировали. Многие горожане сообщали, что не получали никаких предупреждений об атаке, только спустя час власти сказали о случившемся.

Атака стала первым случаем поражения административного центра Уральского федерального округа украинским дроном-камикадзе за все время военного конфликта. Дрон долетел до Екатеринбурга, преодолев, судя по всему, по прямой порядка 1800 километров от украинских позиций.