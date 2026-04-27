За месяц в Свердловской области от СИМ пострадало более 130 человек

За первый месяц сезона 134 свердловчанина пострадали от электросамокатов и электровелосипедов. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, значительную часть пострадавших составляют дети.

В статистике приведены данные лишь о тех, кто обратился за медицинской помощью. Среди них 88 взрослых и 46 детей. 39 несовершеннолетних, согласно данным ДГКБ №9, самостоятельно управляли СИМ, и только один пострадал от наезда. Восьмерым и вовсе потребовалась госпитализация, причем один ребенок поступил с открытой черепно-мозговой травмой.

"Травмы, связанные с эксплуатацией электросамокатов, зарегистрированы не только в Екатеринбурге, но и в других городах области, таких как Асбест и Волчанск, где зафиксировано трое пострадавших, двое из которых — дети. Областная ГИБДД подтверждает тревожную статистику, отмечая, что многие участники ДТП с легкой степенью тяжести не обращаются в медучреждения, что означает, что реальное число пострадавших может быть выше", — рассказали в министерстве.

Самые частые травмы в таких случаях - травмы головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. По словам врача-травматолога-ортопеда ЦГБ №7 Евгения Овцына, среди типичных повреждений — переломы костей предплечья (лучезапястного сустава) и височной кости, ушибы коленного и локтевого суставов, а также повреждения связок. Например, в ЦГБ №7 поступила 8-летняя девочка, сбитая самокатчиком, а также 65-летняя женщина, получившая ушиб кисти после наезда СИМ. Сами водители также не редко получают травмы - накануне в больницу пришла женщина, столкнувшаяся с автомобилем на пешеходном переходе и получившая ушиб колена.

В этом году статистика травм пополнилась и инцидентами с электровелосипедами - сейчас один из водителей такого находится в отделении реанимации ЦГБ №24. По словам замглавврача по хирургии ДГКБ №9 Араика Петросяна, многие дети все еще не осознают потенциальной опасности и передвигаются на СИМах с нарушением правил дорожного движения. Это, вопреки их ожиданиям, приводит не только к обычным ссадинам, но открытым черепно-мозговым травмам.

Медики и Госавтоинспекция Свердловской области призывают всех участников дорожного движения к повышенной осторожности и ответственности. Пользователям СИМ настоятельно рекомендуется выбирать пониженный скоростной режим, спешиваться на пешеходных переходах, уважать окружающих и использовать защитную экипировку.