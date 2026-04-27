За месяц в Свердловской области от СИМ пострадало более 130 человек

27 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За месяц в Свердловской области от СИМ пострадало более 130 человек

За первый месяц сезона 134 свердловчанина пострадали от электросамокатов и электровелосипедов. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, значительную часть пострадавших составляют дети.

В статистике приведены данные лишь о тех, кто обратился за медицинской помощью. Среди них 88 взрослых и 46 детей. 39 несовершеннолетних, согласно данным ДГКБ №9, самостоятельно управляли СИМ, и только один пострадал от наезда. Восьмерым и вовсе потребовалась госпитализация, причем один ребенок поступил с открытой черепно-мозговой травмой.

"Травмы, связанные с эксплуатацией электросамокатов, зарегистрированы не только в Екатеринбурге, но и в других городах области, таких как Асбест и Волчанск, где зафиксировано трое пострадавших, двое из которых — дети. Областная ГИБДД подтверждает тревожную статистику, отмечая, что многие участники ДТП с легкой степенью тяжести не обращаются в медучреждения, что означает, что реальное число пострадавших может быть выше", — рассказали в министерстве.

Сломанный электросамокат лежит на асфальте(2025)|Фото: Накануне.RU

Самые частые травмы в таких случаях - травмы головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. По словам врача-травматолога-ортопеда ЦГБ №7 Евгения Овцына, среди типичных повреждений — переломы костей предплечья (лучезапястного сустава) и височной кости, ушибы коленного и локтевого суставов, а также повреждения связок. Например, в ЦГБ №7 поступила 8-летняя девочка, сбитая самокатчиком, а также 65-летняя женщина, получившая ушиб кисти после наезда СИМ. Сами водители также не редко получают травмы - накануне в больницу пришла женщина, столкнувшаяся с автомобилем на пешеходном переходе и получившая ушиб колена.

В этом году статистика травм пополнилась и инцидентами с электровелосипедами - сейчас один из водителей такого находится в отделении реанимации ЦГБ №24. По словам замглавврача по хирургии ДГКБ №9 Араика Петросяна, многие дети все еще не осознают потенциальной опасности и передвигаются на СИМах с нарушением правил дорожного движения. Это, вопреки их ожиданиям, приводит не только к обычным ссадинам, но открытым черепно-мозговым травмам.

Медики и Госавтоинспекция Свердловской области призывают всех участников дорожного движения к повышенной осторожности и ответственности. Пользователям СИМ настоятельно рекомендуется выбирать пониженный скоростной режим, спешиваться на пешеходных переходах, уважать окружающих и использовать защитную экипировку.

Теги: СИМ, самокат, пострадавшие, статистика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети