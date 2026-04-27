МИД РФ: Послу ФРГ заявлен протест из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым

27 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России
Фото: Накануне.RU

МИД РФ: Послу ФРГ заявлен протест из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (ХДС) с руководителем террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* (ЧРИ) Ахмедом Закаевым. Об этом говорится в заявлении министерства.

РФ предупредила ФРГ о пагубности встреч представителей власти с главами террористических организаций. Отмечается, что террористы из ЧРИ* принимали активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях. Германский депутат "приветствовал" их антироссийскую деятельность, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ, заявили в МИДе.

На прошлой неделе Росфинмониторинг включил организацию "Чеченская Республика Ичкерия"* в перечень террористов и экстремистов. Этот запрет затронул также 29 подразделений структуры, которые сейчас работают в 14 странах Европы. Специалисты ФСБ подчеркивают, что с начала специальной военной операции члены этой организации воюют против российской армии в составе украинских отрядов.

Организация ЧРИ* появилась в Чечне в 1991 году. С 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев, который скрывается в Великобритании. Россия объявила его в международный розыск за терроризм.

*признана террористической и запрещенной в РФ организацией

Теги: МИД РФ, посол РФ, Кизеветтер, Закаев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети