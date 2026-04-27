МИД РФ: Послу ФРГ заявлен протест из-за встречи депутата Бундестага с Закаевым

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (ХДС) с руководителем террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* (ЧРИ) Ахмедом Закаевым. Об этом говорится в заявлении министерства.

РФ предупредила ФРГ о пагубности встреч представителей власти с главами террористических организаций. Отмечается, что террористы из ЧРИ* принимали активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях. Германский депутат "приветствовал" их антироссийскую деятельность, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ, заявили в МИДе.

На прошлой неделе Росфинмониторинг включил организацию "Чеченская Республика Ичкерия"* в перечень террористов и экстремистов. Этот запрет затронул также 29 подразделений структуры, которые сейчас работают в 14 странах Европы. Специалисты ФСБ подчеркивают, что с начала специальной военной операции члены этой организации воюют против российской армии в составе украинских отрядов.

Организация ЧРИ* появилась в Чечне в 1991 году. С 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев, который скрывается в Великобритании. Россия объявила его в международный розыск за терроризм.

*признана террористической и запрещенной в РФ организацией