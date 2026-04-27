В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о получении взяток главой муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Тюмени признал виновным бывшего главу Вагайского сельского поселения. Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное главой органа местного самоуправления, в крупном размере).

В суде установлено, что в 2022 - 2024 годах подсудимый получил три взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей от предпринимателя за заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории поселения, беспрепятственную приемку и оплату этих работ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок пять лет.

Сумма взяток конфискована в доход государства.



В отношении взяткодателя в возбуждении уголовного дела отказано в связи с деятельным раскаянием.