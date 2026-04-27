Уральский полпред устроил "разбор полетов" после атаки БПЛА на Екатеринбург

После субботней атаки беспилотника на Екатеринбург в уральском полпредстве обсудили вопросы защищенности регионов УрФО.

Как сообщил полпред президента на Урале Артем Жога в своем канале в MAX, в совещании по разбору случившегося приняли участие губернаторы и представители силовых ведомств.

"Атака БПЛА в выходные показала, что мы должны быть готовы к таким ситуациям. Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочеты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя", - отметил Жога.

Отдельно полпред высказался про запрет публикации кадров с мест происшествий, подвергшихся атакам.

"По опубликованным кадрам противник может наметить себе новую цель и ударить повторно – по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия. Помните, что в случае обнаружения в воздухе БПЛА необходимо звонить 112, покинуть опасную зону и не подходить к окнам", - добавил Артем Жога, призвав уральцев сохранять бдительность.

Ранее полпред отмечал, что Урал теперь находится в зоне досягаемости беспилотников.