Песков переадресовал военным вопрос о месте запуска дронов при атаке на Урал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о месте запуска украинских дронов при атаке на Урал.

Определение источника и географии беспилотных атак - это прерогатива спецслужб, прежде всего военных, отметил представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на предположения, что БПЛА по Уралу якобы могли быть запущены с территории Казахстана. Он не уточнил, обсуждается ли эта ситуация с казахстанской стороной. "Это уже детали, которые нужно спрашивать у наших военных", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, утром 25 апреля в Екатеринбурге беспилотник врезался в 30-этажный жилой комплекс "Тринити" на уровне верхних этажей, когда большинство жильцов еще спали. Девять жильцов обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, одну женщину госпитализировали. Многие горожане сообщали, что не получали никаких предупреждений об атаке, только спустя час власти сказали о случившемся.

Атака стала первым случаем поражения административного центра Уральского федерального округа украинским дроном-камикадзе за все время военного конфликта. Дрон долетел до Екатеринбурга, преодолев, судя по всему, по прямой порядка 1800 километров от украинских позиций.