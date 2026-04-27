В Перми подросток получил травму в частной клинике

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми возбудили уголовное дело по факту травмирования 13-летнего пациента частной клиники, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК России.

Подросток проходил плановую операцию в одной из частных клиник. После операции при транспортировке он упал с кушетки-каталки и получил травму головы. Сообщается, что причиной инцидента стала ошибка сотрудников медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи дадут правовую оценку действиям персонала клиники. Расследование продолжается.