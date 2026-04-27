В Подмосковье несколько десятков поселков остались без электричества из-за снегопада

Полсотни поселков в Московской области остались без электроснабжения из-за обрывов на ЛЭП в результате обильных снегопадов. Мокрый снег налипает на провода, передает Telegram-канал Shot.

Энергетики сообщают, что основной удар стихии пришелся на юг и восток Подмосковья, "где фиксируются локальные технологические нарушения на энергообъектах".

"В восстановительных работах задействованы 181 бригада: 543 специалиста и 217 единиц спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей могут быть использованы 185 резервных источников подачи электроэнергии общей мощностью 71,9 МВт", - говорится в сообщении "Россети Московский регион".