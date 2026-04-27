В России выросло число детей, состоящих на учете в КДН

За год в России значительно выросло число детей, поставленных на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН).

В 2024 году детей на учете было 420 тыс., в 2025 году – плюс 33,6 тыс., следует из статистики Минпросвещения. Также известно, что 21,3 тыс. детей продолжили правонарушения, уже состоя на учете, пишет "Коммерсант".

Растет и число административных протоколов, составленных на детей: 99,4 тыс. в 2025 году, но при этом снижается число протоколов на родителей – 427 тыс. (в 2021-м году, например, их было составлено около 500 тыс.).

Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает административные дела в отношении детей и их родителей, следит за реабилитацией детей и контролирует работу полиции и опеки в отношении несовершеннолетних.