Главе "УралДорТехнологий" вынесли приговор за мошенничество при строительстве дорог в Екатеринбурге

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главе "УралДорТехнологий" вынесли приговор за мошенничество при строительстве дорог в Екатеринбурге

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителям коммерческих организаций ООО "УралДорТехнологии" и ООО "Строительство и эксплуатация дорог" Роману Жданову и Светлане Тамбовцевой. Оба признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Напомним, что в апреле 2020 года в ходе электронного аукциона между государственным казенным учреждением Свердловской области "Управление автомобильных дорог" и ООО "УралДорТехнологии" был заключен госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог региона.

Осужденные, возглавляя ООО "УралДорТехнологии" и субподрядную организацию ООО "Строительство и эксплуатация дорог", с апреля 2020 по май 2023 года приказывали подчиненным регистрировать в ГКУ Свердловской области "Управление автодорог" несуществующие устройства навигационного контроля. Эти устройства, якобы установленные на реальной технике, не существовали в действительности. Таким образом, обвиняемые искусственно завышали объемы выполненных работ и предоставляли фиктивные акты заказчику для получения оплаты.

Ущерб ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" превысил 48,5 млн рублей. Свою вину осужденные так и не признали, ущерб был возмещен в полном объеме.

Суд назначил Роману Жданову наказание в виде двух лет исправительной колони общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, а Светлане Тамбовцевой - в виде трех лет условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, что ранее прокуратура передала в суд еще одно уголовное дело в отношении руководителя ООО "УралДорТехнологии", но уже о хищении 634 млн рублей. По версии следствия, подрядчик выполнял муниципальный контракт с МКУ "Управление капитального строительства" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году, а именно строил дорожную инфраструктуру в микрорайоне "Солнечный". При этом, как сообщили ранее в прокуратуре, заключая контракт, обвиняемый не собирался исполнять свои обязанности.

Теги: Екатеринбург, УралДорТехнологии, Строительство и эксплуатация дорог, суд, строительство дорог, мошенничество, приговор


