Главе "УралДорТехнологий" вынесли приговор за мошенничество при строительстве дорог в Екатеринбурге

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителям коммерческих организаций ООО "УралДорТехнологии" и ООО "Строительство и эксплуатация дорог" Роману Жданову и Светлане Тамбовцевой. Оба признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Напомним, что в апреле 2020 года в ходе электронного аукциона между государственным казенным учреждением Свердловской области "Управление автомобильных дорог" и ООО "УралДорТехнологии" был заключен госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог региона.

Осужденные, возглавляя ООО "УралДорТехнологии" и субподрядную организацию ООО "Строительство и эксплуатация дорог", с апреля 2020 по май 2023 года приказывали подчиненным регистрировать в ГКУ Свердловской области "Управление автодорог" несуществующие устройства навигационного контроля. Эти устройства, якобы установленные на реальной технике, не существовали в действительности. Таким образом, обвиняемые искусственно завышали объемы выполненных работ и предоставляли фиктивные акты заказчику для получения оплаты.

Ущерб ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" превысил 48,5 млн рублей. Свою вину осужденные так и не признали, ущерб был возмещен в полном объеме.

Суд назначил Роману Жданову наказание в виде двух лет исправительной колони общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, а Светлане Тамбовцевой - в виде трех лет условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, что ранее прокуратура передала в суд еще одно уголовное дело в отношении руководителя ООО "УралДорТехнологии", но уже о хищении 634 млн рублей. По версии следствия, подрядчик выполнял муниципальный контракт с МКУ "Управление капитального строительства" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году, а именно строил дорожную инфраструктуру в микрорайоне "Солнечный". При этом, как сообщили ранее в прокуратуре, заключая контракт, обвиняемый не собирался исполнять свои обязанности.