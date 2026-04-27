Директор "Кубаньжелдормаша" раскритиковал систему отбора поставщиков

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Директор "Кубаньжелдормаша" раскритиковал систему отбора поставщиков

Генеральный директор завода "Кубаньжелдормаш" Вячеслав Яковлев заявил, что текущая система госзакупок ставит отечественные предприятия в проигрышное положение. По его словам, власти объявляют конкурсы для поддержки своих производителей, но на деле заказы получают посредники. Эти фирмы-перекупщики заказывают технику в Китае и выдают ее за российскую. Яковлев отметил, что такие компании выигрывают за счет гибких условий, пока реальные заводы борются с финансовыми и временными барьерами, пишет издание "Репост".

В качестве примера глава предприятия привел тендер РЖД на поставку 561 путевого гайковерта общей стоимостью 256 млн рублей. Условия конкурса требуют внести более 11 млн рублей в качестве обеспечения, а изготовить сложную технику нужно до октября. Яковлев подчеркнул, что ни один завод не сможет запустить серийное производство в такие сжатые сроки. В итоге контракты забирают фирмы без собственного штата и станков, которые просто привозят готовое оборудование из-за границы.

Такая ситуация вытесняет российские заводы с рынка. Директор напомнил, что из-за подобных проблем в стране уже закрылся "Калугатрансмаш", выпускавший такую же продукцию. Теперь угроза нависла и над "Кубаньжелдормашем": руководство предприятия уже начало сокращать сотрудников и готовиться к закрытию производства. Чтобы спасти завод, Вячеслав Яковлев направил официальные обращения в Минпромторг и руководству страны с просьбой изменить правила проведения торгов.

Ранее в Челябинске антимонопольная служба выявила серьезные нарушения в тендерах на 11 миллионов рублей, которые проводил областной «Центр обработки вызовов системы 112». Учреждение искало подрядчиков для техподдержки программ мониторинга нарушений ПДД, однако в официальных бумагах заказчик указал нулевую стоимость одной из услуг и допустил противоречия в разных разделах документации. 

Теги: завод, закупка, поставщик


