Директор "Кубаньжелдормаша" раскритиковал систему отбора поставщиков

Генеральный директор завода "Кубаньжелдормаш" Вячеслав Яковлев заявил, что текущая система госзакупок ставит отечественные предприятия в проигрышное положение. По его словам, власти объявляют конкурсы для поддержки своих производителей, но на деле заказы получают посредники. Эти фирмы-перекупщики заказывают технику в Китае и выдают ее за российскую. Яковлев отметил, что такие компании выигрывают за счет гибких условий, пока реальные заводы борются с финансовыми и временными барьерами, пишет издание "Репост".

В качестве примера глава предприятия привел тендер РЖД на поставку 561 путевого гайковерта общей стоимостью 256 млн рублей. Условия конкурса требуют внести более 11 млн рублей в качестве обеспечения, а изготовить сложную технику нужно до октября. Яковлев подчеркнул, что ни один завод не сможет запустить серийное производство в такие сжатые сроки. В итоге контракты забирают фирмы без собственного штата и станков, которые просто привозят готовое оборудование из-за границы.

Такая ситуация вытесняет российские заводы с рынка. Директор напомнил, что из-за подобных проблем в стране уже закрылся "Калугатрансмаш", выпускавший такую же продукцию. Теперь угроза нависла и над "Кубаньжелдормашем": руководство предприятия уже начало сокращать сотрудников и готовиться к закрытию производства. Чтобы спасти завод, Вячеслав Яковлев направил официальные обращения в Минпромторг и руководству страны с просьбой изменить правила проведения торгов.

Ранее в Челябинске антимонопольная служба выявила серьезные нарушения в тендерах на 11 миллионов рублей, которые проводил областной «Центр обработки вызовов системы 112». Учреждение искало подрядчиков для техподдержки программ мониторинга нарушений ПДД, однако в официальных бумагах заказчик указал нулевую стоимость одной из услуг и допустил противоречия в разных разделах документации.