27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Помочь каждому найти свой уникальный путь: в Екатеринбурге завершился финал форума "АртНавигатор"

В Екатеринбурге завершился финал Всероссийского форума юных дарований "АртНавигатор".

Форум "АртНавигатор" проходит с 2023 года под эгидой Благотворительного фонда "Дети России". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, свыше 200 детей от 9 до 17 лет из 15 регионов страны постигали новые грани своих творческих направлений. Вокальные и хореографические коллективы и солисты, юные художники и журналисты прибыли из Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской, Кемеровской, Владимирской, Московской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также из Башкортостана, Удмуртии, Пермского края.

Участники прошли строгий конкурсный отбор у членов жюри из Екатеринбурга, Москвы и Оренбурга. До финала дошли лишь самые впечатляющие работы и выступления.

"Помочь каждому участнику найти свой уникальный путь в творчестве – таков основной посыл мероприятия. Год от года мы видим, что растет уровень мастерства конкурсантов. Финалисты удивили и порадовали организаторов и экспертов. Показали, что они яркие творческие личности. Не боятся сложной работы и готовы расти в любимом искусстве. Эти дни подарили незабываемые эмоции. Ждем пятого, юбилейного форума!", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Юные творцы выступили на концерте-открытии, где представили свои творческие визитки. Сразу после стартовала насыщенная образовательная программа.

Для каждого творческого направления – именитый мастер и новые задачи. Финальные номера вокалистов поставила Елена Солдатова, певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории и худрук студии "МегаСаунд" Московского Дворца Пионеров, Почетный работник образования РФ. Сценическое движение вокалистов и наставничество в секции "хореография" взяла на себя Юлия Ефимова, балетмейстер, режиссер, генеральный директор международного культурного проекта TEVY Art Group, директор театральной студии развития личности "Таланты", президент школы для одаренных детей Пермского края, член Международного совета по танцу CID UNESCO.

Над повышением мастерства танцевальных коллективов и финальными хореографическими номерами работал Федор Федин, хореограф-постановщик, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лидер образования Самары, лауреат конкурса педагогического мастерства "Сердце отдаю детям", танцовщик танцевальной группы Soul Dance под руководством Марины Нейштадт, педагог эстрадного балета "Экситон". Для участников номинации "изобразительное искусство" прошли мастер-классы от наставников Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова, экскурсии по Музею архитектуры и дизайна и по УрГАХУ.

Юные журналисты прошли нетворкинг от одного из ведущих информационных агентств региона, ликбез по актуальным тенденциям ведения канала в социальной сети ВКонтакте, мастер-класс по репортажной фотосъемке, экскурсию в редакцию телеканала и эфирную студию теленовостей.

По положению этого года места лауреатов конкурсного этапа стали известны после очной работы. Эксперты признались, что выбор был непростым: первых позиций были достойны многие и разделили обладателей I, II и III мест лишь десятые доли баллов.

"Узнали много нового, познакомились с замечательными педагогами и нашли друзей", - юные участники с грустью покидали площадку. Об огромной пользе форума говорили и наставники, и педагоги, которые сопровождали детей: "Мы работаем с ними иначе, как с маленькими, всегда соблюдаем строгие рамки. Здесь больше свободы, возможность глубже раскрыться, стать частью не только учебного, но и творческого процесса. Почувствовать себя личностью, которая прямо сейчас создает что-то уникальное".

Многие участники старшего возраста, покидая финал, увереннее говорили о будущем. Что мечтают поступить именно в этот вуз; будут искать себя в журналистике; знают, чего хотят от танца; видят, как добиться успеха в сольном исполнении. И это значит, что выполнена одна из задач организаторов – дать детям ориентир на будущее и инструменты для успеха.

Теги: АртНавигатор, форум, фонд, творчество, Екатеринбург


