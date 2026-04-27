В Екатеринбурге запустили в работу третью очередь "РТК-ЦОД" от "Ростелекома"

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В Екатеринбурге запустили в работу третью очередь "РТК-ЦОД" от "Ростелекома"

В Екатеринбурге "РТК-ЦОД" (входит в ГК ПАО "Ростелеком") запустил в работу третью из четырех очередей центра обработки данных (ЦОД), став самым крупным действующим кластером компании в восточной части страны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГК ПАО "Ростелеком".

"Запуск третьей очереди ЦОД в Екатеринбурге — это не только расширение мощностей нашего парка дата-центров, но и вклад в развитие цифровой экономики страны. Мы видим устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные сервисы в регионах и последовательно развиваем площадку, ориентируясь на реальные потребности рынка. Важную роль в этом играет локальная команда, чья накопленная практическая экспертиза обеспечивает высокое качество эксплуатации, быстрое внедрение новых очередей и стабильную работу площадки по мере ее масштабирования. Екатеринбургский кластер стал крупнейшим действующим кластером РТК-ЦОД в восточной части страны, и мы уже смотрим на его дальнейшее развитие", — отметил гендиректор "РТК-ЦОД" Давид Мартиросов.

Первые две очереди в уральской столице были введены в эксплуатацию с 2018 по 2024 годы. Сегодня же общая площадь объекта составляет 3,1 тыс. кв.м., количество стойко-мест увеличено до 644 (по 107 новых стоек в каждом из двух изолированных машинных залов площадки), а совокупная мощность достигла 6 МВт. Объем инвестиций в проект оценивается в порядка 1 млрд рублей. На площадке работает более 10 операторов связи и точка обмена трафиком, что дает клиентам широкие возможности по быстрому подключению и построению отказоустойчивой телеком-инфраструктуры.

Центр обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба ГК ПАО "Ростелеком"

Одним из ключевых преимуществ площадки является ее расположение в черте города. Здесь компании могут арендовать помещение для работы, разместить собственное оборудование и современные облачные сервисы под брендом "Турбо Облако", такие как виртуальная инфраструктура, базы данных, Kubernetes, почта как сервис, облачный диск, решения для резервного копирования и аварийного восстановления, сервисы объединенных коммуникаций и многое другое.

ЦОД "Екатеринбург-3" предлагает заказчикам высокий уровень надежности и гибкости для работы с ИТ-инфраструктурой. Площадка соответствует уровню надежности Tier III и оснащена комплексом современных инженерных решений, что включает в себя резервирование систем охлаждения, дизель-генераторные установки и подключение по двум независимым лучам электропитания.

Дополнительную защищенность инфраструктуры клиентов обеспечивают архитектура "дом в доме" и три периметра безопасности. Сама же площадка позволяет проводить ремонт и модернизацию без остановки оборудования и прерывания сервисов. Это снижает риски недоступности бизнес-критичных систем, обеспечивает SLA 99,95% и круглосуточную техническую поддержку, а также дает клиентам возможность быстро масштабировать и разворачивать свои информационные системы.

Теги: РТК-ЦОД, Ростелеком, Екатеринбург, третья очередь


