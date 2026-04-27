В Екатеринбурге запустили в работу третью очередь "РТК-ЦОД" от "Ростелекома"

В Екатеринбурге "РТК-ЦОД" (входит в ГК ПАО "Ростелеком") запустил в работу третью из четырех очередей центра обработки данных (ЦОД), став самым крупным действующим кластером компании в восточной части страны. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГК ПАО "Ростелеком".

"Запуск третьей очереди ЦОД в Екатеринбурге — это не только расширение мощностей нашего парка дата-центров, но и вклад в развитие цифровой экономики страны. Мы видим устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные сервисы в регионах и последовательно развиваем площадку, ориентируясь на реальные потребности рынка. Важную роль в этом играет локальная команда, чья накопленная практическая экспертиза обеспечивает высокое качество эксплуатации, быстрое внедрение новых очередей и стабильную работу площадки по мере ее масштабирования. Екатеринбургский кластер стал крупнейшим действующим кластером РТК-ЦОД в восточной части страны, и мы уже смотрим на его дальнейшее развитие", — отметил гендиректор "РТК-ЦОД" Давид Мартиросов.

Первые две очереди в уральской столице были введены в эксплуатацию с 2018 по 2024 годы. Сегодня же общая площадь объекта составляет 3,1 тыс. кв.м., количество стойко-мест увеличено до 644 (по 107 новых стоек в каждом из двух изолированных машинных залов площадки), а совокупная мощность достигла 6 МВт. Объем инвестиций в проект оценивается в порядка 1 млрд рублей. На площадке работает более 10 операторов связи и точка обмена трафиком, что дает клиентам широкие возможности по быстрому подключению и построению отказоустойчивой телеком-инфраструктуры.

Одним из ключевых преимуществ площадки является ее расположение в черте города. Здесь компании могут арендовать помещение для работы, разместить собственное оборудование и современные облачные сервисы под брендом "Турбо Облако", такие как виртуальная инфраструктура, базы данных, Kubernetes, почта как сервис, облачный диск, решения для резервного копирования и аварийного восстановления, сервисы объединенных коммуникаций и многое другое.

ЦОД "Екатеринбург-3" предлагает заказчикам высокий уровень надежности и гибкости для работы с ИТ-инфраструктурой. Площадка соответствует уровню надежности Tier III и оснащена комплексом современных инженерных решений, что включает в себя резервирование систем охлаждения, дизель-генераторные установки и подключение по двум независимым лучам электропитания.

Дополнительную защищенность инфраструктуры клиентов обеспечивают архитектура "дом в доме" и три периметра безопасности. Сама же площадка позволяет проводить ремонт и модернизацию без остановки оборудования и прерывания сервисов. Это снижает риски недоступности бизнес-критичных систем, обеспечивает SLA 99,95% и круглосуточную техническую поддержку, а также дает клиентам возможность быстро масштабировать и разворачивать свои информационные системы.