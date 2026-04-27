В Челябинске за 450 млн продают здание бывшего реабилитационного центра

В Челябинске выставлено на продажу здание бывшего реабилитационного центра. Объявление размещено на сервисе "Авито".

Адрес здания – проспект Шершнёвский Бор, 5. Оно рaспoлoженo в тpёх минутаx от Шeршнeвcкого водоxpaнилищa, pядом с Изумрудным Карьером, и стоит на земельном участке площадью 1,7 га, который находится в собственности. В объекте – четыре этажа + цоколь, в части которого оборудована сауна и бассейн.

Продавец уверяет, что уникальность расположения открывает огромные ресурсы и возможности для любого бизнеса: любое медицинское направление (реабилитация, хирургия, роддом и так далее); санаторий; отель; семейный пансионат; дом отдыха или дом престарелых; апартаменты с управляющей компанией для сдачи в аренду и длительного проживания. Стоимость всего объекта – 450 млн руб., говорится в объявлении.

"Ъ-Южный Урал" уточняет, что раньше в продаваемом здании был реабилитационный центр "Клиника Вся медицина".