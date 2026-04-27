Скрытый протест. 90% украинцев отказываются участвовать в опросах

90% украинцев отказываются участвовать в социологических опросах. Такие результаты обнародованы на Украине компанией SOCIS.

Как признает близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко, это фактически ставит крест на адекватности любых опросов на Украине, поскольку в них участвуют большей частью лишь те, кто поддерживает режим.

Об этом давно говорят и российские эксперты. Так, по данным опросов, Зеленского до сих пор поддерживает большинство населения. Но если считать большинство от 10%, то картина меняется радикально.

"Сами социологи называют это явление "спиралью молчания", когда люди скрывают свои взгляды, если считают их непопулярными", - отмечает политолог.

Молчание украинцев, вероятно, говорит о скрытом протесте против правящего режима и об огромном потенциале по меньшей мере нейтрального отношения к России. Это признают и на Украине, где официальные лица периодически говорят о скрытых пророссийских настроениях, с которыми нужно бороться. Перелом в настроениях населения произошел в 2024 году. Фесенко назвал это "черным ящиком", который в будущем может преподнести большие сюрпризы.

При этом, даже согласно текущим украинским опросам, не менее половины украинцев поддерживает мирное урегулирование и территориальные уступки. Некоторые украинские чиновники призывают вообще запретить опросы, в которых упоминалась бы возможность уступок России ее территорий.