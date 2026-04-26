Массированная атака на Севастополь: осколки БПЛА ударили по отделению кардиологии, пострадали десятки домов

Севастополь подвергся массированному налету беспилотных аппаратов. Повреждены 34 многоквартирных дома, 17 частных. Ранены четыре человека, один погиб. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, обломки БПЛА попали попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, ж/д полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов.

Повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы. Также повреждены 17 частных домов в разных районах города. Ещё 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей.

На проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах. В Загородной Балке пробита крыша на СТО.

Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка.

Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили за ночь 71 воздушную цель.

Всего, по данным Минобороны, за ночь перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.