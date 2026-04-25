В аэропорту Екатеринбурга задержано 18 рейсов после атаки беспилотника

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. В аэропорту организована работа мобильной приемной для оперативного реагирования на обращения ожидающих вылета пассажиров.

В субботу утром в уральской столице БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах Урала.