В Красноуфимске обвиняемого в убийстве 19-летней давности отправили в СИЗО

Красноуфимский районный суд вынес меру пресечения местному жителю Александру Костину, обвиняемому в убийстве 19-летней давности.

По версии следствия, в марте 2007 года на берегу в 20 метрах от кромки льда реки Уфа, был обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Только в апреле этого года Костина задержали как подозреваемого по этому уголовному делу.

Его обвиняют по п.п. "д", "и" ч.2 ст.105 УК РФ. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 22 июня 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток