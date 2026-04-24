"Чеченскую Республику Ичкерия"* внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил организацию "Чеченская Республика Ичкерия"* в перечень террористов и экстремистов. Этот запрет затронул также 29 подразделений структуры, которые сейчас работают в 14 странах Европы.

Специалисты ФСБ подчеркивают, что с начала специальной военной операции члены этой организации воюют против российской армии в составе украинских отрядов. Теперь любые финансовые операции и деятельность этой группы на территории РФ подпадают под строгий запрет закона.

Ранее суд Чечни признал организацию "Чеченская Республика Ичкерия"* террористической и полностью запретил ее деятельность в России, включая 29 филиалов в 14 странах Европы. По данным ФСБ, сторонники этой структуры под руководством Ахмеда Закаева воюют на стороне Украины и организуют теракты в приграничных российских регионах.

*признана террористической и запрещенной в РФ организацией.