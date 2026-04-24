В Верхней Пышме "Диктант Победы" написали более 3 тысяч человек

Более 3 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, работников предприятий и спортсменов Верхней Пышмы приняли участие в "Диктанте Победы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для проведения всероссийской акции было задействовано 18 площадок. Одной из них впервые стал Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы. Здесь знания основных событий Великой Отечественной войны проверили координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, заслуженный тренер РФ Михаил Суханов, обладатель Кубка мира по самбо Денис Суханов, спортсмены Клуба самбо УГМК, воспитанники и сотрудники СШ Единоборств.

"Диктант Победы" – это международная акция, которая направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"В этом году совместно со СШ Единоборств и Федерацией самбо Свердловской области мы впервые провели "Диктант Победы" на площадке Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы. В акции приняли участие и юные спортсмены, и титулованные самбисты. Я написал "Диктант Победы" одним из первых. Вопросы интересные, посвящены основным событиям Великой Отечественной войны и тем Героям, которые внесли свой вклад в Победу", - рассказал координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев отметил, что опыт проведения памятной акции на территории Дворца самбо станет новой хорошей традицией в регионе.

"Я написал "Диктант Победы", потому что без истории нет будущего, и историю своей страны знать обязательно. Сегодня в акции вместе со мной принимают участие наши спортсмены из Клуба самбо УГМК", - рассказал заслуженный тренер России Михаил Суханов.

В этом году "Диктант Победы" был посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Кроме этого, воспитанники СШ Единоборств приняли участие в акции "Письмо Герою".

"Письма писали наши юные самбисты, младшие школьники. Написали много теплых слов тем, кому они сейчас очень нужны", - отметил Алексей Свалов.

Еще одной нестандартной площадкой в Верхней Пышме, где можно было проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, стал универсальный гастрольный театр THEATRUM, расположенный на территории крупнейшего в России и Европе Музея автомобильной техники.

С 2019 года "Диктант Победы" стал ежегодным событием, которое объединяет миллионы людей из всех регионов России и жителей почти 100 стран. Число площадок растет с каждым годом, в 2025-м диктант впервые провели в одном из Выставочных центров Музейного комплекса – в Музее военной техники. Тогда музей стал главной площадкой в Свердловской области, в этой локации свои знания проверили депутаты, общественники, представители молодежных объединений, спортсмены и жители Свердловской области.