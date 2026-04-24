В Верхней Пышме "Диктант Победы" написали более 3 тысяч человек

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: администрация ГО &quot;Верхняя Пышма&quot;

В Верхней Пышме "Диктант Победы" написали более 3 тысяч человек

Более 3 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, работников предприятий и спортсменов Верхней Пышмы приняли участие в "Диктанте Победы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для проведения всероссийской акции было задействовано 18 площадок. Одной из них впервые стал Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы. Здесь знания основных событий Великой Отечественной войны проверили координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, заслуженный тренер РФ Михаил Суханов, обладатель Кубка мира по самбо Денис Суханов, спортсмены Клуба самбо УГМК, воспитанники и сотрудники СШ Единоборств.

Диктант Победы в Верхней Пышме(2026)|Фото: администрация ГО "Верхняя Пышма"

"Диктант Победы" – это международная акция, которая направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"В этом году совместно со СШ Единоборств и Федерацией самбо Свердловской области мы впервые провели "Диктант Победы" на площадке Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы. В акции приняли участие и юные спортсмены, и титулованные самбисты. Я написал "Диктант Победы" одним из первых. Вопросы интересные, посвящены основным событиям Великой Отечественной войны и тем Героям, которые внесли свой вклад в Победу", - рассказал координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Диктант Победы в Верхней Пышме(2026)|Фото: администрация ГО "Верхняя Пышма"

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев отметил, что опыт проведения памятной акции на территории Дворца самбо станет новой хорошей традицией в регионе.

"Я написал "Диктант Победы", потому что без истории нет будущего, и историю своей страны знать обязательно. Сегодня в акции вместе со мной принимают участие наши спортсмены из Клуба самбо УГМК", - рассказал заслуженный тренер России Михаил Суханов.

Диктант Победы в Верхней Пышме(2026)|Фото: администрация ГО "Верхняя Пышма"

В этом году "Диктант Победы" был посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Кроме этого, воспитанники СШ Единоборств приняли участие в акции "Письмо Герою".

"Письма писали наши юные самбисты, младшие школьники. Написали много теплых слов тем, кому они сейчас очень нужны", - отметил Алексей Свалов.

Диктант Победы в Верхней Пышме(2026)|Фото: администрация ГО "Верхняя Пышма"

Еще одной нестандартной площадкой в Верхней Пышме, где можно было проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, стал универсальный гастрольный театр THEATRUM, расположенный на территории крупнейшего в России и Европе Музея автомобильной техники.

С 2019 года "Диктант Победы" стал ежегодным событием, которое объединяет миллионы людей из всех регионов России и жителей почти 100 стран. Число площадок растет с каждым годом, в 2025-м диктант впервые провели в одном из Выставочных центров Музейного комплекса – в Музее военной техники. Тогда музей стал главной площадкой в Свердловской области, в этой локации свои знания проверили депутаты, общественники, представители молодежных объединений, спортсмены и жители Свердловской области.

Диктант Победы в Верхней Пышме(2026)|Фото: администрация ГО "Верхняя Пышма"

Теги: Диктант Победы, акция, Верхняя Пышма


