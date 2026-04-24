24 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Глава ЦБ РФ: Ближневосточный кризис ударит по мировым ценам и логистике

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может ускорить мировую инфляцию. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, пишет КП. Она пояснила, что базовый прогноз регулятора обещает замедление роста глобальной экономики. Из-за боевых действий во всем мире вырастут расходы на перевозку товаров и другие логистические затраты, что в итоге приведет к росту цен.

В Центробанке подчеркнули, что ситуация на Ближнем Востоке создает атмосферу неопределенности. Этот фактор мешает стабильной работе экономической отрасли по всему миру. Набиуллина отметила, что международный бизнес уже сталкивается с увеличением издержек, и эта тенденция только усилится. Таким образом, региональный кризис напрямую влияет на кошельки жителей разных стран, разгоняя инфляцию в глобальном масштабе.

Ранее Центральный банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку - теперь на 0,5%, до 14,5% годовых. Регулятор пошел на этот шаг, несмотря на ускорение инфляции в первом квартале 2026 года до 8,7% из-за повышения НДС и тарифов. 

Теги: кризис, инфляция, цены


