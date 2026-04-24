СК возбудил дело после массового отравления школьников в Полевском

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления школьников в Полевском. Также в ситуации разбирается Роспотребнадзор.

Ранее стало известно об ухудшении самочувствия учащихся средней общеобразовательной школы №8. С вечера 23 апреля о рвоте и недомогании сообщили родители не менее 20 учеников начальной школы. Свою проверку проводит прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту ухудшения самочувствия нескольких детей в Полевском возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Проводится осмотр, истребуется вся интересующая следствие документация, назначаются необходимые экспертизы. Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью.

К ситуации подключился и Роспотребнадзор. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проводится эпидрасследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией учащихся школы №8 в Полевском. Сейчас санврачи оценивают соблюдение санитарного законодательства в учреждении и отбирают пробы для лабораторных исследований.

Напомним, что за неделю это уже второй случай с массовым отравлением школьников на Среднем Урале. Также заболели десятки учеников гимназии №116 в Екатеринбурге.