В МИД РФ пообещали "жесткий ответ" на 20-й пакет санкций ЕС

В МИД РФ заявили, что Москва примет жесткие ответные меры в связи с принятием ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.

"Они будут жесткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами", - сказал официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она добавила, что Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры.

23 апреля лидеры ЕС одобрили 20-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, наложены на крупные компании, связанные с нефтегазовым сектором, 12 российских НПЗ, российские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников и радиоэлектроники, деталями для авиации и поставками военной продукции. Рестрикции не включают запрет на морские перевозки российской нефти.