24 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото предоставлено Форумом Доноров

Театральный проект РМК стал победителем конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность"

В Москве подвели итоги конкурса фотоисторий "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Проект Русской медной компании "Юный человек театра" стал победителем в номинации "Девять муз".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, конкурс проводится ассоциацией "Форум доноров" с 2012 года и призван показать многообразие благотворительных и социальных инициатив, которые реализуются в стране. Номинация "Девять муз" вручается за лучшие фотографии и истории, демонстрирующие поддержку исполнительского искусства, культурных инициатив, театров, филармоний и музеев.

Конкурс фотоисторий "ОБЪЕКТИВная благотворительность"(2026)|Фото предоставлено Форумом Доноров

В этом году в проекте "Юный человек театра" приняли участие 22 талантливых старшеклассника из Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Творческий интенсив способствует профориентации старшеклассников, помогает раскрыть таланты молодежи и подготовить будущих выпускников к поступлению в ведущие театральные вузы страны, помочь преодолеть творческие зажимы и сформировать авторскую позицию.

Программа включает мастер-классы от признанных мастеров сцены, просмотр фестивальных спектаклей, сыгранных труппами из разных городов России, и их последующий детальный разбор с профессиональными театральными критиками. Такой подход позволяет развивать критическое мышление – навык, необходимый не только актеру, но и любому специалисту творческой сферы.

"Поддержка культуры и развитие талантов в регионах России – одно из приоритетных направлений социальной политики РМК. Создавая условия для ранней профессиональной подготовки молодежи, мы инвестируем в будущее интеллектуальное и творческое развитие территорий. За все время существования проекта "Юный человек театра" более 45 ребят стали студентами ведущих профильных вузов, успешно работают в театрах и осваивают мир телевидения, доказывая, что заложенные основы мастерства приносят свои плоды. И, конечно, нам очень приятно, что наша работа отмечена на таком значимом в сфере благотворительности конкурсе. Обмен опытом с другими компаниями помогает создавать больше полезных и социально значимых инициатив", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий Русской медной компании Анна Шабарова.

Проект "Юный человек театра" входит в программу международного театрального фестиваля-лаборатории "CHELоВЕК ТЕАТРА", который проходит в Челябинске.

Теги: конкурс, театр, проект, РМК


