В Москве женщина умерла на сеансе психотерапии

В Москве женщина умерла во время сеанса психотерапии.

55-летняя клиентка пришла на очную сессию к столичному психологу, спустя несколько минут после начала сеанса у нее сильно заболела голова, женщина потеряла сознание. Психолог пытался помочь подопечной, вызвал скорую помощь, но прибывшие медики не смогли помочь – женщина скончалась. По предварительным данным, у нее остановилось сердце, передает Telegram-канал "112".

Сообщается, что погибшая преподавала иностранные языки в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ).