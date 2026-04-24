Cуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова

Суд в Москве закрыл процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках на 1,3 миллиарда рублей. Как пишет РИА Новости, об этом ходатайствовал прокурор.

По его словам, в материалах имеются данные контрактов, заключенных Ивановым от имени Минобороны, исследование которых может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

Сам Иванов и его защита высказалась категорически против закрытия процесса. Экс-замминистра заявил, что по делу имеются факты, которым он хотел бы "придать максимальную огласку".

Ранее Иванов пообещал сообщить о незаконной "работе" различных чиновников, а также о незаконно нажитом ими имуществе. Последнее, по мнению обвиняемого, позволит обратить в доход РФ собственность на миллиарды рублей. Сделать это бывший сотрудник Минобороны готов лишь "в случае объективной оценки содеянного им".

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн рублей.