Из-за ближневосточного кризиса в России растут цены на презервативы

Ближневосточный конфликт и закрытие торгового мореходства в Ормузском проливе привели к росту стоимости презервативов в России. Так, в первом квартале средняя стоимость пачки в аптеках выросла уже на 13,3% (выше официальной инфляции) – до 477 руб., а в супермаркетах и других магазинах в апреле стоимость пачки уже превысила в среднем 500 руб., пишет "Коммерсант".

О повышении цен на 30% недавно объявил малоазийский производитель презервативов Karex. Эта компания производит примерно 20% всех презервативов в мире, в том числе под брендом Durex (один из самых популярных в РФ). Производитель винит во всем блокаду Ормузского пролива и повышение стоимости логистических цепочек.

Эксперты отмечают на российском рынке несколько трендов: продажи презервативов в аптеках стагнируют, потребители чаще покупают этот товар в продуктовых магазинах, растут и продажи онлайн. В целом тренд на снижение продаж презервативов в РФ участники рынка объясняют переходом многих пар к гормональной контрацепции, а также снижением интереса россиян к сексу.