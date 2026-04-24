Орешкин ожидает замены учителей ИИ

В будущем будет создана объективная система измерения знаний детей с помощью искусственного интеллекта (ИИ), что фактически сделает учителей ненужными. Об этом заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин в рамках экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

Он считает, что и экзамены как таковые тоже будут не нужны, если будет "цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе".

"Вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знания человека. Уровень знания человека уже содержится в тех данных и в том цифровом исследовании, которое школьник или студент оставляется за собой", — сказал чиновник.

Он ожидает, что может быть и устный экзамен, но его будет принимать не педагог, а ИИ, который все "поймет" намного лучше, чем самый лучший преподаватель.

Слова Орешкина свидетельствуют о направлении мыслей властей. А разрабатываемая Стратегия развития образования направлена на одно - его цифровизацию. В ней практически нет места учителю. Об этом говорят многие эксперты, мнение которых приводил в своей передаче Никита Михалков, который считает это разрушением традиционного образования.