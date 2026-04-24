Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

ООО "Малахит" выплатит семье погибшего сотрудника 10 миллионов рублей

Суд обязал ООО "Малахит" выплатить 10 млн рублей компенсации морально вреда семье погибшего работника. Трагедия произошла в мае 2025 года в Краснотурьинске с техником по обслуживанию разливного оборудования.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, во время работ машина, принадлежащая компании, произвольно пришла в движение и наехала на сотрудника. Позднее комиссия квалифицировала его гибель как произошедшую на производстве, а причиной назвала неисправную тормозную систему. Несмотря на это, автомобиль все же допустили в работу, как и сотрудника, который не прошел обучение по охране труда и проверку знаний. Более того, погибший и вовсе имел другую специальность и не мог выполнять порученные ему работы. Вины самого погибшего установлено не было.

Вдова, мать и сын погибшего обратились в Серовский городской суд к работодателю, требуя взыскать с последнего компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей каждому. Затем к процессу присоединились пасынок погибшего и его отчим, которые находились с ним в длительных теплых отношениях, совместно проживали, а пасынок был фактически воспитан погибшим с двухлетнего возраста.

Требования были удовлетворены частично. С ООО "Малахит" в пользу каждого из пяти истцов суд взыскал по 2 млн рублей компенсации морального вреда. Общая сумма взыскания составила 10 млн рублей, а также госпошлина в доход бюджета в размере 20 тыс. рублей.

Представитель компании попытался обжаловать решение, указав на тяжелое финансовое положение субъекта малого предпринимательства. Он также заявил, что пасынок и отчим не являются кровными родственниками погибшего, а потому не имеют правовых оснований требовать компенсацию. Однако у Свердловского областного суда было иное мнение на этот счет.

"Довод жалобы ответчика о том, что погибший не состоял в кровном родстве с пасынком и отчимом был отклонен судебной коллегией, как не имеющий правового значения. В ходе рассмотрения дела был установлен факт причинения третьим лицам нравственных страданий. Они перенесли нервное потрясение, испытали глубокие и тяжкие нравственные страдания, вызванные смертью человека, ставшего по-настоящему им близким, несмотря на отсутствие кровного родства", - отметили в суде.

Там также указали, что в смерти человека виновата именно компания, а размер компенсации морального вреда судом установлен с учетом оценки всех юридически значимых по делу обстоятельств, а потому отвечает требованиям разумности и справедливости.

Решение вступило в законную силу. Апелляционная жалоба ООО "Малахит" оставлена без удовлетворения.

Теги: ООО Малахит, Краснотурьинск, несчастный случай, сотрудник, суд, компенсация


