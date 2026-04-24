Фальков анонсировал переосмысление понятия "высшее образование"

России придется переосмыслить само понятие "высшее образование" в свете задач, стоящих перед страной. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на экспертном диалоге "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

Он отметил, что стоит важнейшая задача подготовки кадров - стране нужны миллионы специалистов. Но речь не идет о механическом увеличении продолжительности сроков обучения, отказе от определенных понятий, объединении специальностей и т.п. Нужно полное переосмысление высшего образования. Что это такое, министр не уточнил.

Итогом работы форума должен стать программный документ с критериями выделения специальностей в новом перечне в рамках новой модели высшего образования с учетом технологических и демографических вызовов. Система высшего образования должна быть гибкой, оперативно реагировать на изменения и запросы социально-экономического развития. Необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих и инициативных специалистов, сказал Фальков.

При этом до сих по неясно, в чем будет заключаться эта новая модель. На нее собирались перейти еще в 2026 году, потом дату отсрочили, теперь пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования продлен до 2030 года, а к шести вузам – первым участникам пилота – присоединились еще 11. Ректор СПГУ Владимир Литвиненко говорит, что никаких идей так никто и не представил.

