ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%

Совет директоров Центрального банка России восьмой раз подряд на своих заседаниях снижает ключевую ставку. На этот раз – на 0,5% - до 14,5% годовых. Как и в предыдущие месяцы, регулятор указывает на сохраняющуюся неопределенность "внешних условий и параметров бюджетной политики", а также констатирует, что "показатели устойчивого роста цен пока не снижаются".

ЦБ отмечает, что в первом квартале 2026 года инфляция составила 8,7% в пересчете на год (против 4,4% в последнем квартале 2025 года).

"Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 6,3% после 5,0% в предыдущем квартале. Такая динамика связана с разовыми факторами (прежде всего с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов). С их исключением оценка устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%", - говорится в релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.

В базовом сценарии прогноза Центробанка средняя ключевая ставка в текущем году будет на уровне 14-14,5%, и 8-10% в 2027 году.