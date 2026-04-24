Мэр Екатеринбурга сдал документы на участие в праймериз для выборов в ЗакСО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов будет участвовать в праймериз для выборов в Законодательное собрание региона. Об этом мэр рассказал в своем канале в MAX.

"Сегодня подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по Кировской территориальной группе – от самого "студенческого" района Екатеринбурга", - сообщил Орлов.

Он напомнил, что идея принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области возникла после недавней встречи со студентами УрФУ. Мэр тогда обещал "обязательно подумать" над их предложением.

Ранее Алексей Орлов уже допускал свое участие в праймериз "ЕР" в ЗакСО.