В образовании все провалено, считают эксперты

Образовательная политика последних десятилетий привела к сильнейшему кризису: импортозамещение провалено, технологическое отставание страны растет, кадров нет. Об этом пишет глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Сложившаяся ситуация объективно подталкивает российские власти к серьезным изменениям в образовании, но их не видно. Это подтверждает то, что происходит с разрабатываемой стратегией развития образования, считает эксперт. Он недоумевает, на что рассчитывают власти. При этом в образовании грядет своя революция, связанная с ИИ.

"Уже просматривается возможность создания технологий, способных эффективно заменить рядового учителя. Когда (и если) это произойдёт, в руках держателей таких технологий окажется инструмент, позволяющий формировать население в любом ключе: от воспитания человека-творца до конвейерного производства бессмысленных биороботов", - пишет профессор Иванов.

С ним согласен народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин. Он отмечает, что наводить порядок в образовании все равно придется.

Власти же заявляют, что по уровню образования Россия находится в мировых лидерах.