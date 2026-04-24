Застройщик "Самолет" отчитался о чистом убытке в 2 миллиарда за 2025 год

Один из крупнейших в России застройщиков – ГК "Самолет" – по итогам 2025 года получил чистый убыток в 2,3 млрд руб. Годом ранее финансовые итоги компании показали чистую прибыль в 8,2 млрд руб. Девелопер также заявил о получении скорректированной чистой прибыли в 2,5 млрд руб. (не учтено изъятие в доход государства ЖК "Квартал Марьино" в Новой Москве по иску Генпрокуратуры".

Корпоративный долг компании составил 119,9 млрд руб. на конец 2025 года.

В феврале стало известно, что правительство России отказалось предоставить "Самолету" льготный кредит, потому что считает, что у девелопера пока не такие большие проблемы, чтобы его срочно поддерживать из бюджета.

Ранее девелоперская группа "Самолет" просила у правительства выдать ей льготный кредит на 50 млрд руб. и была готова отдать в залог блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. Компания объясняла свою просьбу тем, что хочет поправить финансовое положение, пошатнувшееся из-за жесткой политики Центробанка.

Эксперты считают, что проблемы "Самолета" связаны скорее с управлением внутри компании, а не с кризисом на строительном рынке в целом. На данный момент "Самолет" занимает одну из лидирующих позиций по объему строящегося жилья.