Более двух тысяч человек посетило площадки ТМК и ссузов-партнёров по проекту "Профессионалитет"

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" Трубная металлургическая компания (ТМК) провела масштабные мероприятия, которые привлекли более двух тысяч старшеклассников и их родителей.

Как сообщает пресс-служба компании, мероприятия прошли на предприятиях ТМК на Урале, в Поволжье и на Юге России. Для участников были организованы экскурсии в производственные цеха, встречи с представителями заводов, презентации образовательных программ, профессиональные пробы и тестирования.

Проект "Профессионалитет" позволяет получать востребованные рабочие профессии по сокращённой программе. Учебные планы разрабатываются совместно ссузами и специалистами ТМК, а обучение строится на практической подготовке с использованием современного оборудования, аналогичного заводскому. Студенты проходят стажировку на предприятиях ТМК, могут заключить целевой договор и получать стипендию.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом Елены Позолотиной, в 2025 году при поддержке ТМК дипломы получили 355 выпускников, а обучение начали более 900 первокурсников. Дни открытых дверей становятся для многих старшеклассников отправной точкой в выборе профессии и помогают осознанно определить дальнейший образовательный и карьерный путь.