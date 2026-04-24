На Камчатке усилят меры безопасности в майские праздники

В Камчатском крае будут приняты дополнительные меры безопасности на время проведения массовых мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вопрос организации обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии, прошедшего под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Традиционные праздничные мероприятия, ежегодно собирающие до 30 тысяч жителей и гостей полуострова, планируется провести в привычном формате. В Петропавловске-Камчатском и других муниципалитетах края состоятся шествия трудовых коллективов, концерты и памятные акции.

«Нам необходимо дополнительно усилить меры безопасности, а также обеспечить порядок и скоординированную работу всех служб. В настоящее время мы готовимся к проведению всех запланированных мероприятий в традиционном формате», – подчеркнул Владимир Солодов.

В местах массового пребывания людей усилят охрану общественного порядка, в том числе с привлечением народных дружин, казачьих объединений и частных охранных организаций. Запланировано дополнительное патрулирование территорий, а также дежурство экстренных служб – скорой медицинской помощи и пожарных подразделений. Особое внимание уделят вопросам транспортной безопасности. В дни проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта вблизи мест скопления людей.

Все профильные службы работают в тесном взаимодействии и находятся в полной готовности к оперативному реагированию.





