Суд в Москве заочно арестовал комика Семена Слепакова*

"Избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В начале апреля на Слепакова* завели уголовное дело – следствие считает, что он уклоняется от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах, сообщает прокуратура Москвы.

Ранее Слепакова* дважды привлекали по иноагентской статье к административной ответственности. Недовольство правоохранителей вызвал тот факт, что Слепаков*, находясь за пределами России, распространил в соцсети материалы без указания на то, что они созданы лицом, имеющим иноагента.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ