В Пермском крае мужчина, скрывавшийся от приговора, спрятался от полиции в прикроватной тумбочке

Сотрудники ГУФСИН задержали 47 человек, находившихся в федеральном розыске, в ходе межведомственной операции "Розыск". Один из беглецов попытался спрятаться в тумбочке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Пермскому краю совместно с представителями ГУ МВД, Росгвардии, ГУФССП, Министерства территориальной безопасности и Министерства обороны приняли участие в федеральном оперативно-профилактическом мероприятии "Розыск". Было отработано 629 адресов по всему Прикамью, задержаны 47 лиц, находившихся в федеральном розыске. Всех доставили в правоохранительные органы для решения дальнейшей судьбы.

Один из эпизодов оказался особенно необычным. В Соликамске мужчина 1999 года рождения, который не явился в суд на оглашение приговора за преступление по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и был приговорён к трём годам лишения свободы, попытался скрыться в прикроватной тумбе. Когда сотрудники прибыли по адресу, мать осуждённого заявила, что сына нет дома. Однако внимательный сотрудник розыска ГУФСИН при обходе комнат обнаружил мужчину в тумбе.

Операция "Розыск" носит плановый характер и направлена на исполнение судебных решений и пресечение преступной деятельности лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности. Сотрудники отдела розыска на постоянной основе ведут работу по задержанию скрывающихся от правосудия.

"Задержание каждого осуждённого, уклоняющегося от отбывания наказания, – это результат слаженной и профессиональной работы наших сотрудников. Нельзя допустить, чтобы преступники уходили от ответственности. Наша задача – обеспечить соблюдение законности и безопасности нашего общества", – отметил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин.