Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени стартовал VII Межмуниципальный марафон "Лучшие муниципальные практики Тюменской области"

В Тюмени стартовал VII Межмуниципальный марафон "Лучшие муниципальные практики Тюменской области", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ключевая тема – управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Участники - 80 представителей муниципальных команд, органов власти, институтов развития и бизнеса.

"Один из ключевых резервов развития территорий - вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот. Мы видим успешные примеры, когда заброшенные здания или свободные участки превращаются в точки роста - новые производства, социальные объекты, зоны отдыха. Важно тиражировать эти практики: обучать муниципалитеты механизмам инвентаризации, оценки и эффективного использования таких активов", - отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Первый заместитель генерального директора, руководитель аппарата Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, обращаясь к участникам марафона, подчеркнул, что в Тюменской области выстроена эффективная система диалога бизнеса и власти.

Не случайно практики Тюменской области внесены в сборник Агентства стратегических инициатив. Опыт региона по привлечению инвесторов признан одним из лучших в стране.

В течении дня участники марафона познакомятся с лучшими практиками и кейсами по развитию территорий.

Это седьмой межмуниципальный марафон. Более 500 участников, 166 спикеров, опыт Тюменской области представлен на 12 федеральных и межрегиональных площадках, включая экспертную площадку "НААИР.Муниципалитет". Практика проведения марафонов тиражирована в Рязанской области.

В планах организаторов - новый муниципальный марафон и федеральная стажировка в Тюмени (III квартал 2026 года), а также Форум северных городов в Сургуте (IV квартал 2026 года).

