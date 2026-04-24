"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы в Дубай летом

Несмотря на то, что Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам возобновить продажу билетов на рейсы в Дубай, "Аэрофлот" не планирует возвращать полеты по этому направлению до лета, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные системы бронирования.

С началом лета "Аэрофлот" начнет выполнять ежедневно по 2-3 рейса в Дубай.

20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Тогда же были отменены рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ и из этой страны, сообщили в ведомстве. В Росавиации отметили, что при снятии ограничений учли позиции Минтранса и МИД России.

"Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе", - говорится в заявлении Росавиации.