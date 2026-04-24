24 Апреля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук представил Думе Хабаровска отчет о работе муниципалитета за 2025 год

Мэр Хабаровска представил депутатам Думы города отчет об итогах работы за 2025 год и обозначил ключевые направления развития краевой столицы. В мероприятии, которое прошло в Городском дворце культуры, принимали участие депутаты краевой и городской дум, вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, сенатор Совета Федерации Виктор Калашников, представители общественных, ветеранских организаций.

«Мы сконцентрировали усилия на тех приоритетах, которые задают Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин, и делаем все возможное для благополучия наших граждан. 2025 год показал: когда мы работаем как одна команда – город меняется. Я благодарен вам, уважаемые депутаты, за профессионализм и компетентность, активную гражданскую позицию. Благодаря совместной конструктивной работе решаются насущные вопросы, город развивается, благоустраивается, становится более комфортным для жизни», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В рамках доклада глава Хабаровска сообщил, что экономика города показывают стабильные темпы роста, развивается инфраструктура, улучшается качество и доступность услуг, строятся и ремонтируются дороги, обновляется общественный транспорт, дворы, парки и скверы приобретают благоустроенный вид.

Сергей Кравчук особо отметил роль гражданского общества в развитии краевой столицы. Так, программы поддержки территориального общественного самоуправления получила новый импульс, позволив жителям активно участвовать в принятии решений по благоустройству своих дворов и микрорайонов. Были успешно реализованы инициативы, выдвинутые самими горожанами в рамках эффективного взаимодействия власти и населения.

В качестве приоритетов на ближайшую перспективу мэр Хабаровска обозначил работу по  дальнейшему развитию экономики, по привлечению инвестиций, продолжению реализации программ по созданию комфортной городской среды.

Мэр выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сделать Хабаровск еще более привлекательным и перспективным городом для жизни.

«Отчёт мэра города перед депутатами Хабаровской городской думы - это традиционное мероприятие. Мы видим позитивные изменения в городе. Например, в прошлом году провели замену дорожного полотна на всем протяжении улицы Ленина. Приведён в порядок гостевой маршрут и обновлена дорога на пересечении улиц Краснодарской и Карла Маркса в районе памятника Партизанам. Обновляется общественный транспорт: появились современные трамваи и троллейбусы. Город за последние годы прирос современными микрорайонами - это не просто квадратные метры, а смелые красивые архитектурные решения. Перед нами стоит еще много задач, и сообща мы их будем решать. Например, реализация мастер‑плана Хабаровска, поддерживаемая на уровне Губернатора края и Президента страны, позволит направить колоссальные средства на благоустройство, в том числе на приведение исторических бульваров в надлежащее состояние», - сказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

«Отчёт мэра - одно из важнейших событий для Хабаровска и всего региона. Город входит в число 25 городов Дальнего Востока, для которых подготовлены мастер-планы долгосрочного развития по поручению президента. Уже реализованы отдельные проекты: построен детский сад на улице Шатова, завершена дорога на улице Героев Пассаров, запущен этап реконструкции двух бульваров. Важнейшие стратегические инициативы - развитие микрорайона «Хабаровск Сити» и комплексное освоение острова Большого Уссурийского острова. Значимую роль играют национальные проекты: средства направлены на поддержку молодёжи, семей, создание комфортной городской среды. Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание развитию муниципалитетов, поскольку именно местная власть ближе всего к решению насущных проблем граждан», - прокомментировал сенатор Совета Федерации Виктор Калашников.

Теги: сергей кравчук, отчет главы хабаровска, депутаты, мэр хабаровска


