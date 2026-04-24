В Бийске подросток распылил в школе перцовый баллончик

В Бийске ученик восьмого класса распылил в школе перцовый баллончик. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Пострадали несколько учеников, им потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Накануне в Новом Уренгое 13-летний подросток пытался пронести нож в школу. Остановить юношу смогли благодаря металлоискателям - они сработали, охрана не пропустила подростка. Никто не пострадал.