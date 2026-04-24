«Уралкалий» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала

24 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Пермский край
Фото: uralkali.com

«Уралкалий» признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала

«Уралкалий» по итогам 2025 года признан лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала. Званием «Лучший энергетик Западного Урала» был отмечен главный энергетик компании Алексей Рюмкин.

Конкурс проводится Ассоциацией энергетиков Западного Урала, Министерством промышленности и торговли Пермского края, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

Работа компании в области энергоэффективности включает оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности загрузки мощностей, а также внедрение энергоэффективного оборудования и реализацию проектов по экономии энергоресурсов.

(2026)|Фото: uralkali.com

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий» отметил: «Уралкалий» уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и рациональному потреблению энергетических ресурсов. Мы постоянно стараемся улучшать технологические процессы и оптимизировать режимы работы оборудования. В 2025 году, благодаря реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства расходы электроэнергии сократились на 27 871 МВт/ч, природного и попутного газа — на 4 169 тыс. м3.

Данир Закиров, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала пояснил: "Конкурсная комиссия Ассоциации энергетиков Западного Урала высоко оценила итоги работы «Уралкалия» в области энергосбережения. Компания неоднократно становилась победителем конкурса, ежегодно демонстрируя системную работу по повышению операционной и энергетической эффективности".

Теги: уралкалий, энергоэффективное производство,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети