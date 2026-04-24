В Югре восьмилетняя девочка получила травму, упав с батута

В Югре возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

18 апреля 2026 года в одном из развлекательных центров в городе Советский восьмилетняя девочка упала с надувного батутного комплекса, получив травму головы. Следствием установлено, что девочка, забравшись на надувную ограждающую стенку батутной конструкции, потеряла равновесие и упала на пол. Ребенок был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в больнице. По предварительным данным, ее здоровью причинен тяжкий вред.

По предварительным данным, внешние информационные листы о правилах поведения в игровой зоне в доступе у посетителей отсутствовали, инструктаж о правилах поведения на батутном комплексе с посетителями не проводился.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям руководителя заведения и работников, ответственных за обеспечение безопасности посетителей, будет дана правовая оценка.