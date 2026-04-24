Игорь Мартынов принял участие в юбилейном заседании Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Накануне в Ростове-на-Дону состоялось расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации, приуроченное к 25-летию образования ЮРПА. В мероприятии принял участие председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Обращения в честь юбилейной даты участникам мероприятия направили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«За годы активной совместной работы депутатам удалось добиться значительных результатов в законодательном обеспечении социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, решении насущных вопросов в интересах граждан, создании условий для их достойной жизни», - отметила Валентина Матвиенко.

«Поздравляю c 25-летием образования Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Важно, что вы активно участвуете в решении вопросов в интересах граждан воссоединенных с Российской Федерацией регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Желаю плодотворной работы и дальнейших успехов», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, представляющий донской регион в верхней палате Федерального Собрания, заместитель Председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратились с приветственным словом к участникам расширенного заседания ЮРПА.

Совет ЮРПА провел председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он напомнил, что именно в Ростове-на-Дону в 2001 году была образована Ассоциация, которая стала эффективным консультативным и совещательным органом. В рамках деятельности ассоциации осуществляется совместная разработка законодательных инициатив, проходит обмен парламентским опытом.

Напомним, Дума Астраханской области вошла в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации в 2010 году, астраханские парламентарии вносят активный вклад в совершенствование законотворчества и укрепление межрегиональных связей.

В составе ЮРПА восемь постоянных членов: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Ростовской области, Государственный Совет Республики Крым и Законодательное Собрание города Севастополя.

Также в ЮРПА входят девять ассоциированных членов: Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Дума Ставропольского края и Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия, народные советы Донецкой и Луганской народных республик, Законодательное Собрание Запорожской области и Херсонская областная Дума.

Темой расширенного заседания Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации стало подведение итогов работы за четверть века. Также спикеры региональных парламентов обсудили перспективные планы межпарламентского сотрудничества.

«Считаю, что все инициативы, которые при поддержке ЮРПА были приняты на государственном уровне за 25 лет, – это не только хороший пример взаимодействия регионального и федерального парламентов, но и того, как обращения и инициативы самих граждан находят поддержку на самом высоком уровне», – подчеркнул Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Он высказал уверенность, что такая практика существенно укрепляет обратную связь между властью и обществом, делая государственное управление более оепартивным и эффективным.

В ходе мероприятия основателям ЮРПА – Александру Попову и Владимиру Бекетову, на момент образования ЮРПА возглавлявшим заксобрания Ростовской области и Краснодарского края вручили памятные знаки «Заслуженный парламентарий Юга России».





Состоялось подписание соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Ростовской области и Парламентом Республики Северная Осетия – Алания, между Законодательным Собранием Ростовской области и Магаданской областной Думой.



Кроме этого, соглашения о межпарламентском сотрудничестве были подписаны между Законодательным Собранием города Севастополя и Парламентом Чеченской Республики, Народным Советом Луганской Народной Республики и Законодательным Собранием Запорожской области.